Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) yaptığı uyarı ve eylemleri desteklediğini bildirdi.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, toplum sağlığının korunmasının, ancak etik, bilimsel, liyakat ve sağlık çalışanları ile iş birliği içerisinde yapılacak düzenlemeler ile mümkün olabileceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut baskıcı, beceriksiz, siyasi yaklaşım nedeniyle kamu sağlık kurumları işlevsiz hale gelirken hem çalışanların emeği değersizleşmekte hem de halkımızın sağlık hakkı riske atılmaktadır.

Kıbrıslı Türk Tabipleri Birliği olarak; kamusal sağlık hizmetlerinde şeffaflık, adalet, liyakatin ve çalışanlar ile iş birliği içinde hareket etmeyi temel ilke olarak uygulanması gerektiğini savunmaktayız. Sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi için atılacak her ciddi adımda Tıp-İş ile birlikte mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Toplum sağlığı siyaset üstüdür; sorumluluk makamında olanlar bu doğrultuda hareket etmek zorundadır.”