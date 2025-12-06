KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kamu İşçileri Sendikası’nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kamu-İşten verilen bilgiye göre, Kamu-İş’in sendikal mücadelede önemli bir yeri olduğunu belirten Serdaroğlu “Sendikanın, üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesinin yanında, toplumsal olaylara gösterdiği dayanışma ve duyarlılık ortadadır. Sendikamız emek mücadelesinde, sokakta, müzakere masasında, üyelerinin haklarını korumak için her zaman en önlerde yer alacaktır. ‘Bir’ olduğumuz sürece varız ve bunun bilinciyle her zaman üyemizin yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Kamu-İş yönetimi olarak koşullar ne olursa olsun tutarlı ve ilkeli bir duruş sergilemeye çalıştıklarını belirten Serdaroğlu, sorumluluklardan ve kırmızı çizgilerden asla ödün vermediklerini, bundan sonra da vermeyeceklerini, mücadelenin adaletsizliği ortadan kaldırmak ve sürdürülemeyen sistemi değiştirmek için olduğunu vurguladı.