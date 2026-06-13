Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Sağlık Hizmetleri Yasası’na yönelik değişiklik tartışmalarını kaygıyla izlediklerini belirterek, hükümeti ve ilgili tüm tarafları sağlık sisteminin geleceğini riske atacak popülist adımlardan kaçınmaya davet etti.

KTTB’den yapılan yazılı açıklamada, yasanın, yaklaşan erken genel seçim ve yerel seçim sürecinde “Siyasi hesaplara kurban edilmesinin” kabul edilemez olduğu vurgulanarak, “Yetkilileri, halk sağlığını siyasi çıkarların üzerinde tutmaya ve sağlık politikalarını bilimsel temeller üzerinde şekillendirmeye davet ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Sağlıkta ciddi sorunlar olduğu gibi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde de çok önemli personel ve sistem sorunlarının olduğuna işaret edilen açıklamada, son dönemde yapılan değerlendirmelerde dile getirilen sorunların önemli bir bölümünün; çalışanların özlük hakları, çalışma koşulları, kadro yetersizliği ve Sağlık Bakanlığı’nın çözümsüz bıraktığı yönetimsel eksikliklerden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Sağlık Hizmetleri Yasası’nın tadil edilerek Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) yasa kapsamından çıkarılmasına veya yetkisiz, göstermelik bir kurul haline getirilmesine yönelik girişimlerin, ülke sağlık sisteminin geleceğine vurulacak ağır bir darbe olacağı ifade edildi.

Kontrolsüz ve denetimsiz uzmanlık eğitimi süreçlerinin yanı sıra asistan hekim alımlarında yaşanan sorunlar ortadayken, bu alanda güçlü yasal denetim mekanizmalarının oluşturulmasına karşı gösterilen direncin kabul edilebilir olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Plansızlığı, denetimsizliği ve kurumsal başıboşluğu daha da derinleştirecek; ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecek adımları atmaktan tüm tarafların kaçınması gerektiğine inanıyoruz. Bir kez kaybedilen denetim ve standartların yeniden tesis edilmesi ise çok daha zor olacaktır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak açıkça ifade ediyoruz ki; halk sağlığını ilgilendiren yasalar seçim hesaplarıyla şekillendirilemez. Sağlık politikaları, günü kurtarmaya yönelik siyasi hamlelerle değil; bilimsel veriler, kurumsal akıl ve toplum yararı gözetilerek, ilgili tüm tarafların iş birliğiyle oluşturulmalıdır.”