Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Bal Hasat Şenliği kapsamında düzenlenen yemeğe katıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde Bafra Halk Plajı’nda uluslararası katılımlı yemek düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre etkinliğe, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Serhan Kara da katılarak konuşma yaptı.

Açıklamaya göre, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve İran’dan birlik başkanları, sektör temsilcileri, üreticiler ve davetlilerin katıldığı yemekte, arıcılık sektörünün gelişimi, üretimin sürdürülebilirliği ve uluslararası iş birliklerinin önemi görüşüldü.

Tuğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, arıcılığın yalnızca bal üretimi olmadığını; doğanın korunması, biyolojik çeşitliliğin yaşatılması ve kırsal kalkınmanın güçlenmesi açısından önemli bir üretim alanı olduğunu vurguladı.

Tuğlu, “Üreten insanımıza destek olmak, toprağına ve doğasına sahip çıkan üreticilerimizin yanında durmak bizim için sadece bir görev değil, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur” dedi.