Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sendikaların yarınki grev ve eylemine destek belirterek, "Siyah Bayrak çektiğimiz başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bu hükümete karşı hak mücadelesi veren tüm emekçilerin yanındayız" dedi.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC'de ekonomik kriz ve yoksulluğun toplum sağlığını doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaştığı savunuldu.

Açıklamada, "Temel yaşam maliyetlerinin hızla arttığı, akaryakıt zamlarının aralıksız sürdüğü ve insanların en temel ihtiyaçlara erişiminde ciddi ekonomik sıkıntılar yaşandığı, yoksulluğun arttığı bu dönemde, 9 ay boyunca maaş zammı yapılmayacak olması halkın, özellikle dar gelirli kesimin yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracak" denildi.

"Maaşların enflasyon karşısında eritileceği ve bunun yoksulluğu, açlığı, sosyal eşitsizliği ve sosyal adaletsizliği daha da derinleştireceği" uyarısında bulunulan açıklamada, "Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanılmadığı" ileri sürülerek, rüşvet iddiasında bulunuldu.

"Yoksulluğu, yokluğu artıracak bu uygulama kabul edilebilir değildir" ifadesi yer alan açıklamada, "sadece emekçinin önündeki ekmeğe göz dikildiği ve orada ne bir ekonomik paket ne de önlem olduğu" iddia edildi.