Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), “Otizmli Bireyler İçin Eğitimde Eşitlik ve Süreklilik” başlıklı panel düzenliyor.

KTTB'den yapılan açıklamaya göre, panel, 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda başlayacak ve saat 19.00’a kadar sürecek.

“Otizme Bütüncül Yaklaşım” etkinliğinde; tanı süreci, eşlik eden rahatsızlıklar, özel eğitim yaklaşımları ve aile deneyimlerinin paylaşılacağının belirtildiği açıklamada, otizmli bireylerin gelişiminde erken tanı kadar, yoğun ve kesintisiz özel eğitimin de hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.