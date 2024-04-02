“Özel eğitim merkezlerinde otistik çocuklar için kesintisiz tam gün özel eğitime geçilmeli”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Beyoğlu, KKTC’nin sosyal devlet olarak bünyesindeki özel eğitim hizmetlerini çeşitlendirmesi ve özel eğitim merkezlerindeki şubat ve yaz tatillerini sona erdirerek otistik çocuklar için kesintisiz tam gün özel eğitime geçmeyi hedeflemesi gerektiğini söyledi.

KTTB Yönetim Kurulu adına Dr. Erdem Beyoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyoğlu mesajında, otizmin, çocuğun iletişim ve etkileşim becerilerini bozan ve tekrarlayıcı davranışsal bozuklukları olan nöro-gelişimsel bir rahatsızlık olduğunu belirterek, rahatsızlığın belirtilerine ilişkin bazı bilgiler paylaştı:

“En sık görülen belirtileri seslenildiğinde bakmama, göz teması kurmama, el burkma veya parmak ucunda yürümedir. Bunların yanında diğer çocuklara ilgi göstermeme, yalnız kalmayı tercih etme, oyuncaklarla beklenen şekilde oynamama, dönen eşyalara ilgi sayılabilir. Örnek vermek gerekirse oyuncak arabaları sürmek yerine onların tekerleklerine ilgi gösterip onları döndürebilir. Park ve bahçe gibi yerlerde diğer çocuklarla oyun oynamak yerine tek başına ve kendi halinde oyun oynamayı tercih edebilir. İsmi ile seslenildiğinde tepki göstermeyebilir ve kendisi ile konuşulduğunda göz teması kurmayabilir.”

-“Günümüzde kabul edilen tek tedavi özel eğitimdir”

Beyoğlu, rahatsızlığın etkenlerine bakıldığında Frajil-X gibi çeşitli genetik etkenlerin etkili olduğu görülmekle birlikte Otizme neden olan kesin bir gen bölgesinin halen bulunamadığını belirterek, “bunun yanında geç yaşta çocuk sahibi olma ve kardeşlerinde Otizm olması gibi faktörlerin risk artırıcı etkenler olduğu görülmektedir.” dedi.

Otizmde bir ilaç tedavisi bulunmadığını ifade eden Beyoğlu, günümüzde kabul edilen tek tedavinin özel eğitim olduğunu söyledi. Beyoğlu, “Otizmli olan çocukların erken dönemde tanısının konularak yoğun, etkin ve kaliteli özel eğitim alması gerekmektedir. Ancak bu şekilde onların bağımlı hayattan bağımsız hayata geçişlerini destekleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

- “Özel sektördeki değişimlerin devlet tarafından yeteri kadar verildiğini söylemek zordur”

Beyoğlu, ülkede de tanı ve tedavi konusunda geçmişe göre ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek, başta Lefkoşa olmak üzere birçok şehirde özel eğitim merkezleri kurularak ailelere daha kapsayıcı hizmetler verilmeye başlandığını, eskiden sadece özel eğitim hizmetleri verilirken artık verilen eğitimler çeşitlendirilerek özel eğitimin yanında konuşma terapisi, fizik tedavi ve ergoterapi alanlarında da gerekli eğitimler verilmeye başlandığını aktardı.

“Ancak gelinen noktada özel sektördeki bu değişimlerin devlet tarafından yeteri kadar verildiğini söylemek zordur” diyen Beyoğlu, “KKTC’nin sosyal devlet olarak bünyesindeki özel eğitim merkezlerini güçlendirerek özel eğitimi çeşitlendirmesi ve yıllardan beri yaptığı ayıbı temizleyerek özel eğitim merkezlerinde vermiş olduğu nedensiz şubat ve yaz tatillerini sona erdirmesi ve otistik çocuklarımız için kesintisiz tam gün özel eğitime geçmeyi hedeflenmelidir.” ifadelerini kullandı.