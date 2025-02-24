Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Bankası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında iş birliği protokolü imzalanacak.

İş birliği protokolü ile sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların, yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle karşılaştıkları ekonomik ve finansal zorlukları aşmalarına destek olmak, rekabet güçlerini artırmak amacıyla iki kurum arasında özel bir yatırım ve işletme kredisi programı hayata geçirilecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda KKTC Kalkınma Bankası kaynaklı yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla taraflar arasında protokol imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı. Kredi desteğiyle, sanayi işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırarak, sürdürülebilir büyümelerini teşvik etmeyi hedefleniyor.

KTSO yetkilileri, iş birliğinin sanayi sektörüne nefes aldıracağını ve üreticilerin rekabet gücünü artıracağını, KKTC Kalkınma Bankası yetkilileri de, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda reel sektöre destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

27 Şubat Perşembe günü imzalanacak protokol ile sanayi işletmelerine yönelik uygun koşullu kredi imkanlarının detayları netleşecek. Yetkililer, sektör temsilcilerinin bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmesi için gerekli bilgilendirme çalışmalarının da yürütüleceğini bildirdi.