Toplumsal ayrımcılığa karşı mücadele eden sivil toplum örgütleri, bu yıl “Biz Nereye Gidiyoruz?” sloganıyla farkındalık çalışmalarını genişletiyor.

SOS Çocukköyü Derneği’nin öncülüğünde yürütülen çalışmada, farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla ayrımcılığın çeşitli yüzlerine dikkat çekiliyor. Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Bu kapsamda, SOS Çocukköyü Derneği, Kuir Kıbrıs, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Altın Patiler Derneği ve Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından toplumsal eşitsizlik, cinsiyet temelli ayrımcılık, engellilik hakları, hayvan hakları ve LGBTİ+ görünürlüğü gibi konular ele alındı.” ifadelerine yer verildi.

Her örgütün kendi faaliyet alanına yönelik önemli mesajlar vererek kamuoyunda bilinç oluşturmanın hedeflediğinin belirtildiği açıklamada, kampanyanın en önemli ayaklarından birinin konuya dair etkileyici fotoğraf çalışmaları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, her sivil toplum örgütünün kendi perspektifinden hazırladığı görsellerin toplumda farkındalık yaratmayı amaçladığı ifade edildi.

- "Komedi Gecesi" düzenlenecek

Farkındalık etkinliklerinin yalnızca görsel çalışmalarla sınırlı kalmayacağının belirtildiği açıklamada, “Rüstem Kitabevi’nde 1 Mart Cumartesi akşamı, 20.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek ‘Komedi Gecesi’ ile toplumsal meselelere farklı bir bakış açısı sunulacak. Mizahın gücüyle, zor konuların daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrımcılığın olmadığı bir dünya için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekilen farkındalık kampanyasının toplumun her kesiminden destek beklediği kaydedildi.