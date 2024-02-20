Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Dubai Gulfood Fuarı’na katıldı.

KTSO’dan yapılan açıklamada, dün açılan ve dünya gıda sektörünün buluştuğu fuarda, KTSO’nun North Cyprus markası altında 5 firma ile 18. kez yer aldığı belirtildi.

KTSO’nun Şeh Sait Hall 3’te yer alan 120 metre karelik şemsiye standında süt ürünleri ve içeceklerin sergilendiği ifade edilen açıklamada, Günce Volkaner ve Hüseyin Ezgin yönetiminde organize edilen fuarda Ektam Ltd.nin “Pergama” markasının açılıştan itibaren ilgi gördüğü kaydedildi.

Fuarda ayrıca; Arden Gıda Ltd., Avunduk Süt Ürünleri (Meriç), Gülgün Süt Ürünleri ve ihracatçı Maysa Ltd. katıldı.

Firmaların tamamının ziyaretçilere tadım ve tanıtımlar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Dubai Gulfood Fuarı’nın özellikle Ortadoğu’ya yapılan gıda ihracatında önemli rol oynadığı belirtildi.

KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş, organizasyona büyük destek vererek, ticari ve ekonomik anlamda iletişim koordinasyonunu sağladı.

Adu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş, Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren iş konseyleri başkanları ve TC elçilik bürokratlarıyla fuar katılımcılarını bir araya getirecek.

Koldaş ayrıca, fuar süresince alıcılarla katılımcı firmalara yüz yüze görüşme imkanı sağlayacak

Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu ve Fuarlar Amiri Öcal Erten de, KTSO’ya destek vererek, resmi temaslar gerçekleştiriyor.

Dubai Gulfood Gıda Fuarı 24 Şubat tarihinde sona erecek.