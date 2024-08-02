Maviş: "Özel malzemelerle, yeni ve hassas tekniklerle yapılıyor, ancak bürokratik süreç hızlı ve pratik çalışmıyor"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, okul binası sağlamlaştırma çalışmalarında bürokratik sürecin hızlı çalışmadığı eleştirisinde bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Başkanı Seran Aysal ile güçlendirme çalışması başlatılan bazı okulları ziyaret ettiğini kaydetti.

Şht. Zeki Salih İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, Dörtyol İlkokulu, Vadili-İnönü İlkokulu, Gaziköy İlkokulu ve Değirmenlik İlkokulu’nu ziyaret ettiklerini kaydeden Maviş, ziyaret esnasında Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ile yüz yüze, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’le de telefoniyen okullarda yapılan çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.

Maviş, ziyaretlerinin amacının, yapılan işleri yerinde görmek, güçlendirme için kullanılan malzemeler hakkında müteahhitlerden bilgi almak ve kamuoyunun dikkatini eğitime çekmek olduğunu kaydetti.

Güçlendirme çalışmalarının özel malzemelerle, yeni ve hassas tekniklerle yapıldığını belirten Burak Maviş, ancak bürokratik sürecin “hızlı ve pratik çalışmadığını” ileri sürdü.

Maviş, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin güvenli binalara kavuşmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Özellikle kullanım dışı binası olan okullardaki çalışmaların eğitim döneminin tamamını kapsayabileceğini belirten Maviş, okulların tüm ihtiyaçlarının tamamlanmasının takipçisi olacaklarını ifade etti.

Maviş, okullarla ilgili şu bilgileri veri:

“Şht. Zeki Salih İlkokulu’nda yıkım çalışmaları başladı.

Şht. Hüseyin Akil İlkokulu’nda güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Vadili-İnönü İlkokulu’nda güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Değirmenlik İlkokulu’nda yeni bina neredeyse tamamlandı. Tarihi binadaki güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Gaziköy İlkokulu’nda güçlendirme çalışması tamamlandı. Kullanım dışı olan binaların yıkımı bekleniyor.

Dörtyol İlkokulu’nda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Kullanım dışı binaların yıkımı bekleniyor.”