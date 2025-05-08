Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik tek yanlı saldırılarının, Asya’daki gerilimi arttırarak topyekûn bir savaşa dönüştürmesi olasılığının bütün dünyayı gibi kendilerini de endişeye sevk ettiğini kaydetti.

Tatar, Güneydoğu Asya’daki gerginlik ve çatışmanın soğukkanlılıkla, diplomasiye imkân tanıyarak, müzakereler ve diyalogla aşılacağı bir anlayış içinde bir an önce son bulmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar yazılı açıklamasında, “Pakistan hem anavatanımız Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz ile tarihi ve güçlü ilişkilerimizin olduğu dost ve kardeş olarak kabul ettiğimiz bir ülkedir.” dedi.

Pakistan’ın bugüne kadar her daim KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

“Ayrıca ülkemizde Pakistan kökenli kardeşlerimiz de bulunmaktadır. KKTC’yi vatan olarak seçmiş, buraya yerleşmiş, burada çalışan ve üreten insanlarımız vardır. Bu açıdan Güneydoğu Asya’daki bu son gerilim bizleri de ilgilendirmektedir. Hiçbir ülkenin, hiçbir karmaşık ve tarihi sorunu tek yanlı askeri girişimlerle çözmesi bugünün dünyasında mümkün değildir. Sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef alan bu tür saldırıların hiçbir olumlu sonucu olmamıştır, olamaz da.” dedi.