KTÖS tarafından yapılan açıklamada, diyaloğun derinleşmesinin ve yeni geçiş noktalarının açılmasının, iki toplum arasındaki güvenin yeniden inşa edilmesi adına önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün mümkün olduğunu kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler'in kararlı desteği ve uluslararası toplumun iş birliğiyle bu süreçte ilerleme kaydedilebileceği vurgulandı.

KTÖS'ün iki toplumun barış ve eşitlik içinde yaşayabileceği ortak bir gelecek için çözüm çabalarını desteklemeye ve başlayan diyalog sürecini yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.