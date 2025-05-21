Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmenlerin anayasal eylem ve grev hakkını kullandığı süreçte yaşananların, laik toplum, bilimsel eğitim ve ifade özgürlüğüne yönelmiş tehlikeli bir müdahale haline dönüştüğünü savundu.

Maviş, “Tüm kamuoyunun yakından takip ettiği, toplumsal bir mesele haline gelen bu konuyu takip eden basın emekçilerinin okul önünden polis zoruyla uzaklaştırılması, kendilerine ‘mülke tecavüz’ suçlamasıyla dava okunması kabul edilemezdir. Hükümet bunu yaparak, halkın haber alma hakkını gasp etmektir” dedi.

Maviş yazılı açıklamasında, okulların; bilimin, düşüncenin ve özgürlüğün yeşerdiği yerler olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda okullar, demokratik bir toplumun önemli bir parçasıdır. Ancak sınıfları kilitleyip eğitimi engelleyenler, talimatla hareket ederek bu değerleri ayaklar altına almaktadır."

Yapılanların kamu gücünün istismarı olduğunu savunan Maviş, "Disiplin Tüzüğü’ne karşı yürütülen toplumsal mücadele, yalnızca öğretmenlerin değil; çocuklarımızın özgür ve laik bir eğitim hakkının savunusudur. Toplumsal mutabakat yaratan bu meşru mücadeleyi karalamaya çalışanlara karşı ortak mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.