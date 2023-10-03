Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) dün okul bazında başlattığı öğleden sonraları derse girmeme eylemi, bugün de devam etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün Güzelyurt Meslek Lisesi önünde basın toplantısı düzenledi.

Sendika eylem gerekçelerini duyurduğu geçen günkü açıklamasında, eylemlerin, grev olmadığını ve okullarda dönüşümlü yapılacağını açıklamıştı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, hiçbir hazırlık ve organizasyon yapmadan, sadece haftalık ders sayısını artırarak, eğitime hiçbir yararı olmayan, eğitimde dönüşümü hedefleyen, ancak kamuoyunu yanıltıp “tam gün” algısı yaratarak dayatma yapılmasının da öğretmene ve sendikasına karşı sürdürülen saldırı politikalarının bir parçası olduğunu savunmuştu.

Eylem, “20 saatin üzerinde görev kabul etmiyoruz. Eylemde olduğumuz gün öğleden sonra okulda olmuyoruz. Öğle arası öğrencilerin sorumluluğunu almıyoruz. Yasa dışı genelgelere uymuyoruz. Yasal iletişim yolu haline getirilmeye çalışılan Whatsapp gruplarından çıkıyoruz. Sendika yönetimi bilgisi dışında hiçbir yere imza atmıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

-Öğleden sonra ders yapılamayacak okullar şu şekilde açıklanmıştı:

“Bayraktar Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Erenköy Lisesi, Esin Leman Lisesi, İrsen Küçük Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu"