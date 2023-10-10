Sendika, Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın eylemleri sürüyor.

Sendika yetkilileri, bugün sabah Gazimağusa'daki Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda açıklama yaparak, okullarda yaşanan sorunları aktardı.

Sendika Başkanı Selma Eylem, bir sınıfın tavanındaki sıvaların düştüğünü belirterek, olayın hafta sonu yaşanmasının bir faciayı engellediğini söyledi.

Eylem, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve daha bir çok okuldaki binalarla ilgili sıkıntıları bakanlığa ilettiklerini ancak, bir tedbir alınmadığını öne sürdü.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, bakanlık tarafından okullara yeterince yatırım yapılmadığını ileri sürdü.

Bakanlığa çağrıda bulunan Gökçebel, okulların durumunun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Bir süredir okul bazlı öğleden sonraki derslere girmeme eylemi yapan sendika bugünkü eylemini Bekirpaşa Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Erenköy Lisesi, Kurtuluş Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Namık Kemal Lisesi, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu ve , Şehit Zeka Çorba Ortaokulu'nda sürdürecek.