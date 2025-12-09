Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, felaket olasılıklarına rağmen okulların tatil edilmemesinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu eleştirdi.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, bazı bölgelerde derelerin taşması, yolların su altında kalması, okullara ulaşımın mümkün olmaması, can güvenliği açısından risk bulunmasına rağmen, eğitime ara verilmediğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri olası bir felaketle baş başa bıraktığını ileri sürdü.

Güzelyurt Kaymakamlığı'nın Güzelyurt bölgesi okullarını arayarak sel baskını uyarısı yapmasına rağmen okulların tatil edilmediğini de belirten Eylem, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu istifaya çağırdı.