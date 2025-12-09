Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 232 kilogram ile Beylerbeyi’nde kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre yağışların dağılımı şöyle:

"Beylerbeyi 232 kg/m², Selvilitepe 202 kg/m² , Kozanköy 158kg/m², Gönyeli 140 kg/m², Boğaz 138 kg/m² , Alsancak 134 kg/m², Karaoğlanoğlu 101 kg/m², Yakın Doğu Üniversitesi 68 kg/m², Taşkent 65 kg/m², Alayköy, Çamlıbel 54 kg/m², Zaferburnu ve Dipkarpaz 51 kg/m².”

Yağış alan diğer yörelerde ise 0.1 ile 50 kg/m² arasında yağış kaydedildi.