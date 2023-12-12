Bekirpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Osman Nejat Konuk Ortaokulu

KTOEÖS, bugün öğleden sonra Bekirpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nda eylem yapılacağını duyurdu.

KTOEÖS, ayrıca, 14 Aralık perşembe günü saat 14.30’da da göç yasası kapsamındaki öğretmen ve tüm çalışanların hakları için maliye bakanlığı önünde eylem yapacağını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Toplumsal yapımıza, kültürümüze, dilimize, dini anlayışımıza, yaşam biçimimize, kamusal alanlarımıza, kurumlarımıza, haklara, demokrasimize müdahaleler; bilimsel, laik eğitim anlayışına, kamusal eğitime, devlet okullarına, öğretmenlerin statüsüne, çalışma koşullarına, itibarına saldırılar devam etmektedir” dedi.

Öğretmenlere, sendikalara planlı saldırıların “Tam Gün” aracılığı ile sürdürüldüğünü savunan Eylem, bilimsel, laik, kamusal, parasız eğitimi hedef aldıklarını, devlet okullarının, müfredatların ve çocukların tehdit altında olduğunu ileri sürdü.

Kamusal, nitelikli, laik, çağdaş eğitimin sigortası olan öğretmenlerin, statüleri, hakları, çalışma koşullarının saldırı altında olduğuna işaret eden Eylem, “Okullarımızda büyük eksiklikler devam etmektedir. Öğretmenlerimize, itibarsızlaştırma, fakirleştirme, örgütsüzleştirme saldırısı belli çevrelerce organize edilmektedir” dedi.

Eğitim Bakanı’nın bu politikaları sorgulama gereği hissetmeden bu anlayışın savunuculuğunu ve tetikçiliğini yapmaya soyunduğunu savunan Eylem, esas saldırının; Kıbrıs Türk toplumunun varlığına, değerlerine, geleceğine yönelik olduğunu, bu saldırıları planlayanlar ve uygulamaya çalışanların eğitim, toplum gailesi kalmadığını ileri sürdü.

Eylem, “Toplumun aydınlık, ilerici yüzü öğretmenlerimiz, sendikamız bu dayatmalara boyun eğmeyecek, saldırılar durdurulana kadar mücadeleye devam edecektir” dedi.