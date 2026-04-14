Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yeni Başkanı Ahmet Karaoğulları oldu. KTOEÖS Genel Sekreterliğine ise Adnan Zekai seçildi.
KTOEÖS’ten verilen bilgiye göre, 2026-2029 KTOEÖS Yürütme Kurulu belirlendi.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası 57. Olağan Genel Kurulunda belirlenen yeni yönetim; yürütme kurulunu, disiplin kurulu başkan ve sekreterini, denetleme kurulu da başkanını belirlemek gündemiyle bugün toplandı.
Sendikanın Lefkoşa’da bulunan merkez binasında gerçekleşen toplantılar sonrasında görev dağılımı şöyle oluştu:
“Yürütme Kurulu: Başkan Ahmet Karaoğulları, Genel Sekreter Adnan Zekai, Mali Sekreter Umut Yolsal, Örgütlenme Sekreteri Erkan Bulak, Eğitim Sekreteri Seçil Toprak. Disiplin Kurulu: Başkan Selma Eylem, Sekreter Nadire Oyman. Denetleme Kurulu: Başkan Tahir Gökçebel.”