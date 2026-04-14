Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Derneği (ATCA), Rum tarafında dini Paskalya dualarına Kıbrıs Türk halkına yönelik kin ve düşmanlık içeren ifadelerin eklenmesini kınadı.

ATCA’dan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Kilisesi Sinodu tarafından Paskalya ayinine "Türklerin adadan kovulmasına” yönelik ifadelerin eklendiğine işaret edilerek, “Dinin bu şekilde nefret söylemine alet edilmesi kabul edilemezdir ve adada barış ve istikrar çabalarına açıkça zarar vermektedir” denildi.

Paskalya kutlamaları sırasında bayrakların yakılması gibi provokatif eylemlerin de son derece endişe verici olduğuna ve bu tür saldırıların, sadece sembollere değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının varlığına ve onuruna yönelik olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rum liderliği ve Kilisenin, aşırı milliyetçi bir ortam yaratmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bu zihniyetin, Kıbrıs’ta 60 yılı aşkın bir süredir kapsamlı ve adil bir çözüme ulaşılamamasının da en temel nedeni olduğunu belirtilen ATCA açıklamasında, Rum liderliği ve Kiliseyi, bu faşizan ve ayrımcı zihniyeti açık ve net bir şekilde kınamaya, nefret söylemine derhal son verilmesini sağlamaya ve adada gerçek anlamda barışa hizmet edecek sorumlu bir tutum sergilemeye çağırdı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve varlığına verdiği kararlı destekten dolayı da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür edilerek, “Kıbrıs Türk halkına yönelik nefretin normalleştirilmesine asla izin verilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.