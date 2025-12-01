Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Başbakanlık ışıklarında eylem yaptı ve hükümeti istifaya çağırdı.

Üzerinde “Öğretmen Hakları”, “Toplumsal Haklar”, “Bilimsel Laik Eğitim” ve “Çocuk Hakları” gibi yazıların yer aldığı temsili bir tabut taşıyan eylemciler, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmenleriyle sendika yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı eylemde “Saldırılarınıza boyun eğmeyeceğiz, eğitime, öğretmene, topluma kefen giydirmenize izin vermeyeceğiz” yazılı bir de pankart açıldı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, burada yaptığı konuşmada, laik eğitim ve öğretmenin gözden çıkarıldığını ileri sürerek, "tabutu" da "kamusal eğitim", "yasalar", "tüzükler", "çocuk hakları", "öğretmen hakları" ve "öğretmenlerin çalışma koşulları"nı temsilen ortaya koyduklarını söyledi.

Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığının, eğitimi her türlü baskılarla bitirdiklerini ifade eden Eylem, “Eğitimi gömdüler ancak biz mücadelemize edeceğiz” dedi.

Eylem, 22 öğretmene yönelik davamın da bugün geri çekildiğini ifade ederek, toplum için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, devlet okullarının gözden çıkarıldığını söyleyerek, hükümet ve bakanlığı eleştirdi.

Gökçebel, hükümete, bakanlığa ve meclise yönelik suçlamalarda bulundu. Gökçebel, "öğretmenin cezalandırılmak istendiğini, devlet okullarına ve kamusal eğitime önem verilmediğini" savundu.

Gökçebel, okulların bugün okul yönetimleri sayesinde sorunsuz devam ettiğini söyleyerek, eğitimin, okul idareleri ile öğretmenlerin sırtına yüklendiğini iddia etti. Gökçebel, buna rağmen bakanlığın öğretmenlere her alanda baskı yaptığını öne sürdü.

Öğretmenlere yönelik davanın bugün geri çekildiğini belirten Tahir Gökçebel, eğitimin geri planda bırakılmasına ve öğretmenlere baskı yapılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.