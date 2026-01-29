Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile birlikte, hükümeti protesto etmek amacıyla KTMMOB ofisinin de yer aldığı KTÖS binasına siyah bayrak astı.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ile KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, hem Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) yürüttüğü mücadeleye destek vermek hem de hükümetin uygulamalarını protesto etmek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Açıklamada, hükümetin faaliyetlerinin toplumu yolsuzluk, yoksulluk ve yok oluşa sürüklediği; yasa tanımaz bir anlayışla sendikaları ve meslek örgütlerini yok sayarak yasal değişikliklere gidilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Aysal ve Maviş, toplumdan yana mücadelenin süreceğini ve bu doğrultuda seslerini daha da yükselteceklerini vurguladı.