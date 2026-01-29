Spor politikalarında ‘yeni vizyon’ hedefiyle spor camiasıyla görüşmelerini sürdüren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Spor Komitesi, Futbol Tenisi Federasyonu yetkilileriyle de bir araya geldi.

CTP Spor Komitesi Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, Şevket Songur başkanlığındaki Futbol Tenisi Federasyonu yöneticilerini başarılarından dolayı kutladı. Futbol Tenisi’nin yaygın olarak bilinen bir spor dalı olmadığını kaydeden Özuslu, Kıbrıslı Türk sporcuları dünyayla buluşturmayı başaran federasyona destek çıkılması ve bu spor dalının daha yaygın şekilde tanıtılması gerektiğini kaydetti. CTP Spor Komitesi olarak sporun paydaşlarından bilgi ve öneri toplamaya devam edeceklerini vurgulayan Özuslu, ‘Hedefimiz ortak akılla sporda yeni bir vizyon oluşturmaktır’ dedi.

Federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Şevket Songur, 7 kulüp çatısı altında futbol tenisi oynandığını, uluslararası müsabakalarda Kıbrıslı Türk sporcuların üst düzey başarılar elde ettiğini belirtti. Uluslararası Futbol Tenisi Federasyonu (FIFTA) Başkanlığı görevini de yürüten Şevket Songur, 2026 Futbol Tenisi Dünya Turnuvası’nın ülkemizde yapılacağını açıkladı.

Sadece üyelik değil, FIFTA Başkanlığı gibi uluslararası bir statüye de sahip olmalarına rağmen Futbol Tenisi Federasyonu’nun bir lokali olmamasından yakınan Songur, bu konuda yetkililerden destek istedi.