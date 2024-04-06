Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası (KTMMO) üyelerine yönelik Doğu Akdeniz Üniversitesinde (DAÜ) tarafından enerji yönetimi ve verimliliği konusunda eğitim düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, DAÜ Enerji Araştırma Merkezi ve DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle “Enerji Yönetiminin Temelleri” başlıklı eğitim düzenlendi.

DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü eğitmenleri tarafından enerji yönetiminin önemi, elektrik ve aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırmada kullanılan eski sistemlerin iyileştirilmesi ve enerji verimliliği, enerji etüdü ve ekonomik kararlar, ısıl geçirgenlik katsayısının ölçümü, termal kamera kullanımı, ısıl ortam şartları ve konfor ölçümü, enerji analizörü kullanımı üzerinde sunumlar yapıldı.