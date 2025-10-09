Azerbaycan’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’ne katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Azerbaycan Meclisleri Dostluk Grubu KKTC Başkan Vekili Resmiye Canaltay, “Gebele Zirve Sonuç Bildirisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ifade edilen dayanışma, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması bakımından tarihi bir adım olmuştur.” dedi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Canaltay, TDT Gebele Sonuç Bildirisi’ni değerlendirdi.

“Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla yapılan zirvede yayımlanan Sonuç Bildirisi’ni Kıbrıs Türk halkının haklı davasına yönelik uluslararası destek bakımından önemli bir dönüm noktası olarak niteleyen Canaltay, bildiride yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik dayanışma ifadesinin KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması bakımından tarihi bir adım olduğunu kaydetti.

-“TDT’nin tutumu KKTC’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletin iş birliği vizyonuna açık bir destek niteliğindedir”

Canaltay, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bildiride, adadaki gerçeklere dayalı, müzakere edilmiş ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm çağrısında bulunulması; KKTC gerçeğinin çözüm sürecinde dikkate alınması gerektiğinin açık bir göstergesidir. Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına dayanışma gösterilmesi, halkımızın egemen eşitliğine, kendi kaderini tayin hakkına, kendi yönetimini kurma iradesine ve varlığını, güvenliğini, kimliğini koruma hakkına verilen güçlü bir destektir.

Bu yaklaşımlar, BM ve uluslararası toplumun büyük bir kısmının görmezden geldiği iki devletli çözüm gerçeğinin, Türk Dünyası düzeyinde bir kez daha teyit edilmesi anlamını taşımaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı’nın bu tutumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletin iş birliği vizyonuna açık bir destek niteliğindedir.

KKTC olarak, Türk Dünyası’nın bu kararlı dayanışmasını memnuniyetle karşılıyor; adalet, barış ve istikrar temelinde, Ada’daki iki devletin iyi komşuluk ilişkileri içinde ortak bir gelecek inşa etme irademizi bir kez daha teyit ediyoruz.”