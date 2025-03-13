Dilekçede, son 5 yıl içinde gece kulüplerinde hayatını kaybeden kadınların sayısı, ölüm nedenleri ve bu olaylarla ilgili yürütülen soruşturma süreçlerine dair bilgi talep edildi.

Dilekçe sunulmasının ardından basına açıklama yapan KTİHV Başkanı Emine Dizdarlı, “Geçen hafta bir gece kulübünde ‘konsomatris’ olarak çalışan bir kadının ölümü, ülkemizde insan hakları ihlallerinin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Anastasia Melega'nın ölümü, münferit bir olay değildir.” dedi.

Geçmişte de benzer şekilde hayatını kaybeden kadınlar olduğunu kaydeden Dizdarlı, Volha Viarbouska, Marina Butenco, Judy Nawfele ve Siham Benchargu gibi isimlerin de ülkeye çalışmak için gelip yaşamlarını yitirdiğini belirtti.

Dizdarlı, gece kulüplerinde çalışan kadınların çeşitli nedenlerle yaşamını yitirdiğini, ancak ölümlerin çoğu zaman şüpheli yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmadığını ve kamuoyuna tatmin edici açıklamalar yapılmadığını ifade etti. Kadın ölümlerinin polis tarafından şeffaf, etkin ve bağımsız bir şekilde soruşturulması gerektiğini belirten Dizdarlı, devletin bu kadınların can güvenliğinden sorumlu olduğunu hatırlattı.

Gece kulüplerindeki faaliyetlerin yasalarla düzenlendiği belirtilse de, bu işletmelerde hukuka aykırı uygulamalar ve insan hakları ihlalleri yaşandığını dile getiren Dizdarlı, özellikle kadınların sistematik istismara uğraması, insan ticareti ve fuhuşa teşvik gibi suçların varlığını vurguladı. Dizdarlı “Devletin bunlara göz yumması, özellikle sosyal ve ekonomik hakları kısıtlı kadınları daha savunmasız hale getirmekte ve onları ağır insan hakları ihlallerine maruz bırakmaktadır.” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yasası'nın 24. maddesinde yer alan "Hastane Şiddete Müdahale Birimi"nin yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiğini belirten Dizdarlı, bu birimin kadınların korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Dizdarlı, kamuoyunun bu konuda bilgilendirileceğini ve sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.