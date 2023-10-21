Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği(KTGB)’nin Türk Ajansı Kıbrıs ve BRT’de görev yapacak üyeleri belirlendi.

Birlikten verilen bilgiye göre, TAK Yönetim Kurulu'nda bir dönem daha Artun Çağa, BRTK Yönetim Kurulu'nda da Veli Kocaismail görev yapacak.

TAK ve BRTK Yönetim Kurulu'nda 3 yıl süreyle görev alacak üyelerin belirlenmesi amacıyla KTGB Genel Kurul toplantısı düzenledi. Genel Kurulda Divan Başkanlığını Cenk Mutluyakalı, sekreterlik görevlerini de Canan Onurer ve Dilek Kodan yaptı.

-Mutluyakalı

Toplantıda KTGB Yönetim Kurulu adına konuşma yapan Özgül Gürkut Mutluyakalı, TAK ve BRTK’nın yönetimine seçilecek üyelerin hem üyelerin haklarını korumak, hem de bu kurumların demokratik yapısının iyileştirilmesi için çabalayacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

KTGB’nin basın ve ifade özgürlüğü mücadelesinin devam ettiğini belirten Mutluyakalı, ülkenin ve basının zor bir dönemden geçtiğini bu nedenle örgütlü mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

-Seçim

TAK Yönetim Kurulu üyeliği için yapılan seçimde Artun Çağa 77, Emir Ertorun 54, Erol Atabek de 17 oy aldı; BRT Yönetim Kurulu üyeliği için ise İbrahim Güneşer 44, İltaç Aslım 36, Suad Suiçmez 20, Veli Kocaismail 49 oy aldı.