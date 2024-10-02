Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), tek gailesi habercilik yaparak kamuoyuna ulaşmaya çalışan Bağımsız Medya Grubu’na bağlı çalışan bazı meslektaşlarının, “tasarruf tedbirleri” bahane gösterilerek işten atılmalarını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

KTGB ve Basın-Sen’den yapılan ortak açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik krizin medya sektörünü de derinden sarstığı, bazı medya kuruluşlarında işten çıkarmaların başladığı, sosyal sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarında ise ciddi aksaklıklar görüldüğü kaydedildi.

- “Medya sahipliği son derece kritik bir meseledir”

“Özellikle, ellerindeki parayla medya sektörüne adım atıp, ülke siyasetini yönlendirebileceğini düşünen yatırımcıların sayısında endişe verici bir artış söz konusudur. Aynı şekilde, büyük meblağlar harcayıp birçok kişiyi mağdur ederek sektörden çekilenleri de izlemekteyiz.” denilen açıklamada, medya sahipliğinin son derece kritik bir mesele olduğu ve bu alanda alınması gereken uzun bir yol olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu bağlamda, meslektaşlarımıza da önemli bir çağrıda bulunuyoruz; Medya etiği ve bağımsızlık, meslek örgütleri olarak en fazla mücadele verdiğimiz alanların başında gelmektedir. Meslektaşlarımızın da parayla her şeyi yapabileceğini sanan ve medya üzerinden demokrasiyi zedeleyen bu tür girişimcilere karşı son derece dikkatli olmalarını istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

- “Meslek örgütleri olarak bu alanda mücadelemizi sürdüreceğiz”

Bununla birlikte, kurumsallaşan, devlete karşı vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren, personel sorumluluklarını tamamlayan ve medya sahipliğinde şeffaf davranan kuruluşların da olduğuna dikkat çekilen açıklamada, meslektaşlarının çalışacakları iş yerlerini seçerken, tek motivasyonlarının maaş olmaması gerektiği de hatırlatılarak, “Zira bunun sonucunda birçok meslektaşımızın işsiz kaldığını üzülerek gözlemliyoruz.” denildi.

“Elbette meslek örgütleri olarak bu alanda mücadelemizi sürdüreceğiz. Ancak, medya sektörüne kontrolsüz bir şekilde büyük sermayelerin akıtılmasından ve kaynağı belirsiz paralarla siyaseti dizayn etmeye çalışanlara karşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti’nin de etkin bir denetim sorumluluğu bulunmaktadır.” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, hükümetin medyaya aktarılan paraların kaynağını soruşturması ve bir süre sonra "ödeme yapamıyorum" diyerek meslektaşlarının işten çıkarılmasına sebep olan durumlardan kaçınmak için sorumluluk üstlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.