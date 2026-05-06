Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin yarın “Basın toplantısı” adı altında gerçekleştirileceğini açıkladığı etkinliğe katılmayacağını duyurdu.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barolar Birliği, gazetecilerden ve kamuoyundan özür dilemeye davet edildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından 6 Mayıs 2026 tarihinde düzenleneceği duyurulan ve “Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası”na ilişkin bilgilendirme amacı taşıdığı ifade edilen basın toplantısı tarafımızca değerlendirilmiştir.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak söz konusu açıklamayı samimiyetten uzak bulduğumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz. Bu nitelikteki bir yasal düzenleme girişiminin, komite aşamasına gelmeden önce ilgili tüm paydaşlarla, özellikle basın meslek örgütleriyle şeffaf bir biçimde paylaşılması ve görüşlerinin alınması gerekirdi.

Son iki gündür yaşanan süreçte hem gazeteciler hem de toplum gereksiz bir gerilim içerisine sürüklenmiş; zaman ve motivasyon kaybı yaşanmıştır. Bu durum, sürecin sağlıklı ve katılımcı bir şekilde yönetilmediğini açıkça ortaya koymaktadır”

Bu çerçevede, yarın “basın toplantısı” adı altında gerçekleştirileceği açıklanan etkinliğe katılmayacağını duyuran KTGB, oldu bitti anlayışıyla yürütülen süreçlerin sonradan izah edilmesini kabul etmediklerini vurguladı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni gazetecilerden ve kamuoyundan özür dilemeye ve alınan bu yanlış karardan geri dönmeye davet ederiz” denildi.