Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın "basın örgütlerinin Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasası’na ilişkin komite sürecinde görüş belirtmediği yönündeki söylemini "dezenformasyon" olarak nitelendirdi ve gerçeği yansıtmadığını savundu.

Basın-Sen “Basın örgütlerinin süreç boyunca ortaya koyduğu itirazları görünmez kılmaya çalışmak, yaratılan toplumsal tepkinin sorumluluğunu başka kesimlere yıkma çabasından başka bir anlam taşımamaktadır.” dedi.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'in sendika avukatı Cansu Nazlı ile birlikte Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü komite sürecinde üç kez toplantılara katıldığı ve diğer konular yanında Masumiyet Karinesi ile ilgili de görüşlerini komitede açık biçimde dile getirdiği" belirtildi. Açıklamada, ilgili tutanakların Meclis kayıtlarında bulunduğu da aktarıldı.

Bu toplantıların birinde Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın da yer aldığı savunulan açıklamada, "Bu, bugün ortaya atılan iddiaları daha da vahim hale getirmektedir. Aynı süreçte Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni iki kez de Baro Konseyi Üyesi Avukat Cemre İpçiler’in temsil ettiğini kamuoyuna bildirmek isteriz.” iddiasında bulunuldu.

Aynı dönemde bir komite toplantısına katılan Medya Etik Kurulu yetkililerinin Kurulun Masumiyet Karinesi’yle ilgili maddeye ilişkin görüşleri, Gazetecilik Etik İlkeleri ve eski bir Yüksek Yönetim Denetçisi ile birlikte hazırırlanan detaylı değerlendirme metnini komiteyle sunduğu savunulan açıklamada, bunlara da komite tutanaklarından ulaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dahası, Basın Emekçileri Sendikası, 22 Nisan tarihinde yaptığı kamuoyu açıklamasında da ilgili yasa değişikliğiyle ilgili gerçekleştirilecek komite toplantısına davet edilmediğini ve sürecin sağlıklı yürütülmediğini kamuoyuyla paylaşmıştır. Buna rağmen bugün gelinen noktada, sanki basın örgütleri sessiz kalmış gibi bir algı yaratılması kabul edilemezdir.

Elbette Baro ve tüm kesimler kendilerini özgürce ifade edecek, kendi doğrularını ortaya koyacak ve görüşlerini kamuoyu ile paylaşacaktır. Ancak bunu yaparken kurum yetkililerimizin ağzından ne çıktığına dikkat etmesi ve başka örgütler üzerinden kendisini aklamaya çalışmaması gerekmektedir. Beklentimiz Esendağlı ve KTBB’nin, kamuoyuna yönelik basın örgütleri hakkında yaptığı yanlış bilgilendirme nedeniyle cezai yaptırıma uğraması değil sadece bir düzeltme yaparak kamuoyuna doğru bilgiyi sunmasıdır.”