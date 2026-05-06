Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Ediz Kanatlı, ülkeye giren mallarla ilgili bazı uygulamaların güvenliği riske attığını ileri sürdü.

Kanatlı, “Maliye Bakanlığı’nın bu günlerdeki talimatlarının ve uygulamalarının, bazı sermaye sahibi tüccar ve galericilere avantaj sağladığını” savunarak, bunun ülke güvenliğini riske attığını savundu.

Yazılı açıklama yapan GÜÇ-SEN Başkanı Ediz Kanatlı, Bakanlık tarafından adaya giren malların, ek mesaiye takılmadan hızlı ve kontrolsüz teslim edilmesine yönelik hazırlıklar yapıldığını savunarak, bu süreçte denetimsiz “sarı hat” üzerinden kapasitenin çok üzerinde işlem yapılmasının teşvik edilmesinin, kontrolsüzlüğü artırdığına ve riskleri büyüttüğünü ileri sürdü. Kanatlı, bu yaklaşımın acilen gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kanatlı, iletişim eksikliği ve diyalog kanallarının tıkanmasının, mevcut sorunları daha da derinleştirdiğini ifade ederek, şeffaflık ve iş birliği yerine tek taraflı uygulamaların tercih edilmesinin, çözüm üretmekten uzak bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Yaşanabilecek olumsuzlukların sorumluluğunun, bu politikaları hayata geçiren yetkililere ait olacağı uyarısında bulunan Kanatlı, kamu düzeni ve ülke güvenliği açısından oluşabilecek riskler göz önüne alınarak ilgili tüm kurumlara ivedilikle gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.