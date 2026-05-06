Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), KKTC’nin şeffaf ve disiplinli bir kamu maliyesi, üretimi önceleyen bir ekonomik model ile kaynakların doğru ve amacına uygun kullanımına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, kamu maliyesinin aylık cari ödemelerinin “Kontrolsüz şekilde büyümesi” ve “Üretim ekonomisinin ihmal edilmesinin”, bugün ülkeyi mali açıdan kırılgan ve sürdürülemez bir noktaya sürüklediği savunuldu.

Kalkınma Bankası kaynaklarının tüketilerek, kamu cari harcamalarını finanse etmenin, ülkeyi ekonomik çıkmaza sürüklemekten başka bir sonuç doğurmayacağı ifade edilen açıklamada, “Aksi takdirde bu yanlış politikaların bedelini yalnızca bugün değil, gelecek nesiller de ödemek zorunda kalacaktır.” ifadelerine yer verildi.

KKTC ekonomisinin, yıllardır sürdürülen “Popülist” ve “Kısa vadeli politikaların” bedelini ödediği ileri sürülen açıklamada, aylık cari ödemeler için sürekli borçlanma yoluna gidilmesinin artık istisna değil, sistemin kendisi haline geldiği savunuldu.

Bu durumun, hükümetin yapısal sorunları çözmek yerine “Günü kurtarmaya yönelik politikalarla” hareket ettiğini gösterdiği ileri sürülen açıklamada, Kalkınma Bankası kaynaklarından 1 milyar TL tutarında borçlanmaya gidilmesi eleştirildi.

Açıklamada, üretimi desteklemek, yatırımı teşvik etmek ve reel sektörü güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş Kalınma Bankası kaynaklarının personel giderleri ve cari transfer ödemeleri için kullanılmasının, ekonomik akıl ve kamu sorumluluğu ile bağdaşmadığı savunuldu.

Kalkınma Bankası’nın, kalkınmanın finansman aracı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu kaynağın amacı dışında kullanılması, yalnızca bugünü değil, ülkenin geleceğini de ipotek altına almak anlamına gelmektedir.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün gelinen noktada; üreten değil tüketen bir kamu yapısı, yatırım yerine borçla ayakta duran bir ekonomi, geleceğini tüketen bir mali yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Bu tablo sürdürülebilir değildir.

Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz: Kalkınma kaynaklarını tüketerek kamu cari harcamalarını finanse etmek, ülkeyi ekonomik çıkmaza sürüklemekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bu yaklaşım, toplumun refahını artırmak bir yana, mevcut refah seviyesini dahi tehdit etmektedir.”