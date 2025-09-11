Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), et fiyatlarının yükselmesinin tüketicileri Güney Kıbrıs'a yönlendirdiğine işaret ederek, devlet üretme çiftliklerinin kesim çağına gelen hayvanları satın alıp, kasaplara satarak halkın et yiyebilmesine imkan sağlanması önerisinde bulundu.

KTEZO’dan yapılan açıklamada, dana kıyma fiyatının kuzu et fiyatı ile aynı seviyeye geldiği; tüketicinin, kasabın ve hayvancının ise “avazı çıktığı kadar bağırdığı” ileri sürüldü. “Dünyada görülmemiş bir durum. Dolayısıyla fiyatların yükselmesi Güney’e kaçışları hızlandırmaya devam ediyor. Güney’e geçemeyenler de vitrinlere uzaktan bakıyor.” denilen açıklamada, et tüketemeyenlerin bir yanda, et tüketmek için Güney’e gidenlerin ise diğer yanda olduğu kaydedildi.

Bu nedenle marketler ve kasapların ayakta duramadığının savunulduğu açıklamada, tarımsal politikaların oluşturulamaması nedeniyle eleştirilerde bulunuldu.

“Çözüm belli, yol bellidir. Kesim çağına gelen kuzuyu, danayı devlet veya kurum veya kooperatif alacak, kasaplara dağıtacak. Tüketici de üretici de kasap da dayanışma içinde olacak. Kimin ne yaptığı belli olacak, bütün dünyada olduğu gibi…” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu sayede fırsatçılığın olmayacağını ve fiyat denetiminin sağlanabileceğine dikkat çekildi. Bu yapılaşmayla birlikte ihtiyaca göre et ithalatının da mümkün olabileceğinin belirtildiği açıklamada, nüfus artarken ihtiyaca göre üretim yapılamaması durumunda karşılaşılacak sorunlara değinildi.

“Devlet ve hükümet, üretme çiftlikleri üzerinden bu rolü üstlenebilir. Merkezi salhaneler devreye girene kadar kesim çağına gelen hayvanları satın alıp, kasaplara sunabilir.” denilen açıklamada, halkın en temel gıda ürünü olan et üzerinden “rantçılığa” fırsat verilmemesi gerektiği kaydedildi.