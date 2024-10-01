KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, asgari ücretin "yıkımın diğer adı" haline geldiği belirtilerek, hükümetin asgari ücreti, maaş giderlerini karşılamak için kullandığı iddia edildi. "Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar" denilen açıklamada, asgari ücretin belirlenmesinden hemen sonra elektrik, seyrüsefer, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere peş peşe zamların yapıldığına dikkat çekildi.

“KTEZO olarak kendi payımıza temsilini yaptığımız küçük ve orta boy işletmelerin, maaştan elektriğe, sigorta primlerinden, İhtiyat Sandığı'na ve seyrüsefer, belediye hizmetleri gibi harçlara gelen zamları ‘ödeyemeyeceğimizi, ödemeyeceğimizi ilan ediyoruz” denilen açıklamada, Güney Kıbrıs'a yapılan ekonomik kaçışlara da dikkat çekilerek, "Güney’den bir geliyorsa, Kuzey’den üç çıkıyor" denildi.

KTEZO, hükümeti eleştirerek, işletmelerin batması ve emekçilerin işsiz kalmasının sorumluluğunun hükümet üzerinde olacağını ifade etti. "Silindir gibi toplumun üzerinden geçmeye başladılar" ifadesi kullanılan açıklamada mevcut durum "tam bir kaos ve kriz" olarak nitelendirildi.