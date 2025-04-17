Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Binboğa Yem'in üreticilerin katılımıyla yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

KTEZO’dan Binboğa Karma Hayvan Yemi, Gaz ve Harup Ürünleri Ltd.’in mali sıkıntı içerisine girmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Binboğa’nın dün itibari ile hesapları bloke edilmiş ve çek yasağına girmiştir. Piyasaya olan ödemeler durmuş, tüp gaz dolum, yem hammaddesi alım, işleme ve satışı durmuş, harup ürünlerinin ayrıştırılması ve satışının olanağı kalmamıştır. Bunun anlamı binlerce üreticinin; ürünleriyle, emekleriyle rezil duruma düşürülmesinden ve ayni zamanda niş ürünümüz olan harubun değersizleştirilmesinden ve harup ağaçlarının yok olmasına yol açmaktan başka bir şey değildir.”

Ekonomide denge kurma görevi olan kurumların elden çıkarılmasının üretime yeni bir “darbe” anlamına geleceği kaydedilen açıklamada, “Kamu niteliği taşıyan bu kurumlarımızın eski yönetim alışkanlıkları ile gitmeyeceği ve kooperatif ilkelerine uygun olarak, üreticilerin de katılımı ile yeniden yapılandırılmaları gerektiği ortadadır.” denildi.

Esas sorunun liyakat dikkate alınmadan oluşturulan yapılanmalar olduğu belirtilen açıklamada hükümete sorunluluk alma çağrısı da yapıldı.