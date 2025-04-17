“Bu halkı ve onun kurumlarını aşağılayıcı bir dille konuşmak ne siyasi olgunlukla ne de kardeşlik hukukuyla bağdaşır”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın sosyal medya üzerinden Başbakan Ünal Üstel'e yönelik saygı sınırlarını aşan açıklamasını üzüntü ve esefle karşıladığını bildirdi.

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu açıklamasında şunlara yer verdi:

“Bu ülkenin halkı; acı bedeller ödeyerek bugünlere gelmiş iradesiyle seçtiği yöneticilere sahip çıkmayı da en temel demokratik hakkı ve görevi olarak görmüştür. Sayın Başbakan'a yönelik yapılan bu tarz küçümseyici söylemler, yalnızca bir kişiyi değil, topyekûn Kıbrıs Türk halkını hedef alır niteliktedir.

Kıbrıs Türk halkı, Rum’la, kimlikle, inançla ölçülemeyecek kadar derin bir aidiyet ve mücadele ruhuna sahiptir. Bu halkı ve onun kurumlarını aşağılayıcı bir dille konuşmak ne siyasi olgunlukla ne de kardeşlik hukukuyla bağdaşır.

KAR-İŞ olarak bu tür açıklamaların, iki ülke halkları arasındaki kardeşlik bağlarını zedelemesini kabul edilemez buluyor; halkımızın iradesine, onuruna ve kurumlarına sahip çıkmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”