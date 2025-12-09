Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), sel sonrasında elektrik güvenliğine dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Türkay Uzun Sılalı, konuyla ilgili açıklamasında, elektriğin sızıntı veya sel sonrası en görünmez ve en tehlikeli risklerden biri olduğunu vurguladı.

Sılalı, “Vatandaşlarımızdan ricamız, kendi güvenliklerini riske atmadan mutlaka uzman desteği almalarıdır” dedi.

Yoğun yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Sılalı, böyle durumlarda tehlikenin göründüğünden daha büyük olabileceğini yineledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden yapılan açıklamada, sel ve su baskınlarının ardından yaşanabilecek elektrik tehlikelerine karşı nasıl tedbir alınacağıyla ilgili bilgi de paylaşıldı.

-“Evinize girmeden önce güvenliği sağlayın”

Selden etkilenen ev ve iş yerlerine girerken dikkate alınacak uyarılar şöyle hatırlatıldı:

“Mülke girmeden önce çevrenin güvenli olduğundan emin olun. İçeride biriken suya doğrudan temas etmekten kaçının. Giriş sırasında mülkteki ışıklar yerine mutlaka el feneri kullanın. Güvenli ise sigorta kutusundan elektriği kapatın. Su birikintisi, aşırı ısınma veya ark izi varsa kesinlikle profesyonel yardım alın. Hasarlı elektrikli cihazları fişten çekin ve taşınabilir olanları su alan bölgeden uzaklaştırın.

-“Elektrik tehlikeleri görünenden daha ciddi olabilir”

Selden sonra vatandaşların kesinlikle yapmaması gerekenler de şöyle sıralandı:

“Gaz kaçağı riskine karşı eve girerken ışık kaynağı olarak mum kullanmayın. Yetkili bir elektrikçi güvenli olduğunu söylemeden selden etkilenen alanlarda elektrikli cihaz çalıştırmayın. Açıkta kalan kablolara yaklaşmayın. Ortalık tamamen güvenli olmadıkça temizlik ya da onarım çalışmalarına başlamayın.”

-“Onarım ve temizlik için profesyonel destek alın”

Sel sonrası, süreçte yapılması gerekenler şu şekilde özetlendi:

“Mülkün eski haline getirilmesi için uzmanlardan teknik görüş alın. Selden etkilenen elektrik tesisatını değerlendirmeleri için mutlaka kayıtlı Birlik üyelerine başvurun. Elektrik tesisatının durumu için periyodik kontrol ve test yapılması önemle tavsiye edilir. Taşınabilir cihazlar ile sabit ekipmanların tümü test edilmelidir. Sadece Taşınabilir Cihaz Testi (PAT), sel görmüş cihazların güvenli olduğunu garanti etmez; üretici firmaya danışılmalıdır.”

-“Hasar küçükse kurutma yeterli olabilir; büyükse yeniden kablolama gerektirir”

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği açıklamasında, suyun temiz olması hâlinde hasarın daha az olabileceğini belirtilerek, şu bilgi paylaşıldı:

“Yağmur suyu sızıntısı gibi temiz su kaynaklı küçük hasarlarda kabloların kurutulması ve priz, anahtar gibi aksesuarların değiştirilmesi yeterli olabilir. Ancak kirli veya yoğun su baskını yaşanan yerlerde tesisatın bazı bölümlerinin tamamen yeniden kablolanması gerekebilir. Yeniden kablolama yapılacaksa, elektrikli ekipmanların ileride yaşanabilecek muhtemel sel seviyesinin üzerine taşınması önerilmektedir.”