Polis, Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunun Ağıllar Çemberi ile Gönyeli Çağaloğlu ışıkları arasının trafik akışına yeniden açıldığını kaydetti.

Polis Basın Subaylığında yapılan açıklamada, Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunun, Türkeli Çemberi ile Alayköy Çemberi arası Güzelyurt’tan Lefkoşa geliş yönü, Gönyeli Şht Hüseyin Amca Caddesi, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun Gönyeli Alt Geçidi ve Hastane Çemberi ile Ortaköy Trafik Işıkları arası çift yönlü olarak trafik akışına halen kapalı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şiddetli yağış ve su baskıları nedeniyle trafik akışına kapatılan bazı güzergâhların su seviyesinin düşmesiyle yeniden trafiğe açıldığı, bazı yolların ise halen trafik akışına kapalı olduğu belirtildi.

Sürücülerin, yollarda oluşan su birikintilerinden geçerken yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.