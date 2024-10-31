Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), Sosyal Sigortalar Dairesi’nin aldığı bazı kararların halk sağlığını ve sektörü olumsuz etkileyen sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin E-Reçete Sistemi ve eczacılara yönelik uygulamaları konusunda değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından yapılan düzenlemelerin eczacılık sektöründe “endişelere ve mağduriyetlere neden olduğu", mevcut uygulamalar ve alınan bazı kararların, “halk sağlığını ve sektörü olumsuz etkileyen sonuçlar doğurduğu” ifade edildi.

-“ Sürdürülebilir bir yazılım sistemi kurulmalı”

E-Reçete Sistemi'nin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, tarih belirlemek yerine, sürdürülebilir bir yazılım sistemi kurulmasının denetimsizliğin önüne geçmek adına önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, E-Reçete Sistemi ile reçetelerde oluşabilecek hataların sıfırlanabileceği, denetim ve takip mekanizmalarının eksiksiz bir şekilde işletilebileceği ifade edildi.

Sistemin hayata geçemediği yer alan açıklamada, Sigortalar Dairesi'nin yazılımda yer alan denetim ve takip süreçlerinin eksikliklerinin, vatandaşların güvenli sağlık hizmetine erişimini sekteye uğratmaya devam ettiği savunuldu.

-“Belirsizlik...Vatandaşın ilaca erişimi engelleniyor"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Daire tarafından tam 12 defa revize edilen sözleşme tarih uzatmaları ve yerine getirilmeyen vaatler ile (vatandaşın ilaç ödemeleri, eczanelere ödenmesi gereken reçete bedelleri gibi…) bir çözüm üretilmemesi, sektörümüzü sürekli belirsizlik içinde bırakmıştır. Biz eczacılar, kalıcı ve uzun vadeli adımlar atılması gerektiğini defalarca dile getirdik.”

Türkiye’de ilaç fiyatlarına gelen zamların, vatandaşların ilaca erişimini daha da zorlaştıran unsurlardan biri olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“İlaç ücretlerinin yeni arttığı şu dönemde yapılan ve vatandaşlarımızın ilaç erişimini kısıtlayan ‘1 Aralık uygulaması’, halk sağlığını hiçe sayan bir yaklaşımdır. Salgınların ve sağlık krizlerinin giderek arttığı bir süreçte 1 Aralık itibari ile sözleşmesi olmayan eczanelerden fatura ve makbuzların kabul edilmemesi daire eliyle vatandaşın ilaca erişiminin engellenmesi demektir

Vatandaş tarafından beyan edilen gerek yurt dışından, gerekse başka kurumlardan gelen fatura ve makbuzlar kabul edilirken, kendi ülkemizin Vergi Dairesi mühürlü fatura -makbuzlarının işleme alınmaması ve vatandaşa ödeme yapılmaması kabul edilemez bir durumdur.

Bu uygulama, eczanelerimizden ziyade vatandaşlarımızı da mağdur eden bir politikadır”

- “Sözleşmesi olmayan eczanelerin de resmi faturaları kabul edilmeli”

Birlikten yapılan açıklamada, sözleşmesiz hekimlerin reçetelerinin Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından işleme alınabildiği, sözleşmesi olmayan eczanelerin de resmi fatura ve makbuzlarının kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.

“Görev bilinciyle hareket eden eczacıların üvey evlat ya da günah keçisi olarak görülmesine artık tahammülümüz yoktur.” denilen açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne eczacılara yönelik yaklaşımlarını tekrardan gözden geçirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi, çözüm odaklı bir tutum sergileme, eczacıların sesine kulak verme ve vatandaşların mağduriyetini önlemeye davet edildi.