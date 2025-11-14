Kıbrıs Türk Eczacıları Birliği (KTEB), KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin gururla taçlandırıldığı bu özel günü, büyük bir onur ve inançla kutluyoruz.” dedi.

Birlik mesajında, 15 Kasım 1983'ün, Kıbrıs Türk halkının yıllar süren direnişinin, özverisinin ve kararlılığının sembolü; demokrasiye, özgürlüğe ve egemenliğe olan inancın tüm dünyaya duyurulduğu tarihi bir gün olduğu belirtildi.

Mesajda, "Barış, eşitlik ve adalet temelinde bir milletin var oluşunun 42. yıl dönümünde, başta liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, vatanın bağımsızlığı, özgürlüğü ve güvenliği uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Birlik mesajında, “Bizler, bir meslek örgütü olarak, Cumhuriyetimizin değerlerine, demokrasisine ve halkımızın sağlığına hizmet etme sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyor; sağlık, barış ve refah dolu bir gelecek diliyoruz” dedi.