Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Özçınar yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, büyük bir zaferle sonuçlanmasıyla yazılan kahramanlık destanı neticesinde Türk Milleti, özgürlüğe kavuşmuştur. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesi olan bu anlamlı gün bizlere daime gurur verecektir. Bu büyük zaferin 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehitlerimizi rahmetle anarken, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

(ID/FEZ)