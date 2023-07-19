Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49. yıl dönümünü kutladı.

Özçınar mesajında, Kıbrıs Türk halkının 49 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti’nin “Garanti ve İttifak Anlaşmalarından” doğan hukuki haklarını kullanarak adaya müdahale etmesiyle özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

Faşist Yunan darbesinin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile bertaraf edildiği 20 Temmuz 1974 tarihinin, esaretten kurtarılan Kıbrıs Türk halkı için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Özçınar, “Bizlere düşen görev, verilen mücadelenin önemini gelecek nesillere aktarmaya devam edip, çocuklarımız için güven veren bir gelecek tesis etmektir. 49 yıl sonra, aynı gurur ve heyecanla halkımızın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarken, Barış Harekatı sırasında şehit düşenlere Allah’tan rahmet diler, kahraman gazilerimizi saygı ile anarım” dedi.