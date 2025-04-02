Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Bölge Amirliği’nde yaşanan personel eksikliğinin giderilmemesi nedeniyle yarından itibaren bu birimde grev başlatacağını duyurdu.

Sendika Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, personel eksikliğinin giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı’na yazılı talepte bulunulduğu ancak verilen sürenin dolmasına rağmen Bakanlık tarafından sorunun çözümü yönünde adım atılmadığı belirtildi.

Bu gelişme üzerine grev kararı alındığı ifade edilen açıklamada, yarın saat 11.00'de grev yerinde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.