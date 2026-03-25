Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), ek mesai ödeneklerinin en geç 1 Nisan’a kadar ödenmemesi halinde çalışanların “angarya çalışmama hakkını” kullanacağını belirterek, “Hükümeti, yasalara ve Anayasa'ya uymaya çağırırız.” dedi.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için günlük çalışma saatleri dışında çalışmayı gerektiren nitelikteki görevleri yerine getiren kamu çalışanları ve kamu sağlık çalışanlarına, Kamu Görevlileri Yasası ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nda belirtilen kurallar çerçevesinde ek mesai ödeneği verildiğini kaydetti.

Söz konusu yasalarda da “ek çalışma ücret dışında herhangi bir yolla karşılanamaz ve en geç bir ay içinde ödenir.” denmesine rağmen çalışanların, ailelerinden ve sosyal yaşantılarından ödün vererek ortaya koyduğu hizmetlerin karşılığının ödenmemesini eleştiren Bengihan, şöyle devam etti:

“Aralık ayı ek mesailerinin aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hala ödenmemiş olması asla kabul edilemez. Ek mesaiye kalmak istemeyen kamu çalışanlarını; haklarında soruşturma açılacağı tehdidi ile zorla çalıştırıp karşılığının ödenmemesi anayasal bir suçtur. Anayasa'mızın 49. maddesinin 3. fıkrası ‘Kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır’ şeklinde düzenlenmiştir.”