Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Bakanlar Kuluru tarafından Sivil Havacılık Dairesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı daireler, Limanlar Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde görev yapan çalışanlara 60 gün süreyle grev yasağı getirilmesini eleştirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, bu karara karşı yasal mücadele başlatılacağı bildirildi.

KTAMS açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu karar, yalnızca Anayasa’ya değil, aynı zamanda demokratik değerlere de açıkça saldırıdır. Kıbrıs Türk halkının kültürü ve dokusuyla bağdaşmayan, KKTC Anayasası’nın eğitimde laiklik ilkesi ile Atatürk İlke ve İnkılaplarına açıkça aykırı olan dayatmalara karşı aldığımız grev kararının, yine Anayasa’ya aykırı bir biçimde yasaklanması kabul edilemezdir.

Uzlaşmak yerine yasaklayan, diyalog yerine baskı kuran, çözüm üretmek yerine susturmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Hükümet edenlerin bu uzlaşmaz ve dayatmacı tutumu, ülkeyi demokratik ilkelerden uzaklaştırmakta; emekçilerin en temel haklarını gasp etmektedir.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) olarak bizler, dayatmaları yönetim biçimi haline getiren, grev hakkını tehdit olarak gören bu baskıcı ve yasakçı anlayışı reddediyoruz. Bilinmesini isteriz ki, Anayasal bir hak olan grev ve eylem hakkının İngiliz sömürge döneminden kalma nizamname ve emirnamelere sığınarak; çağdışı bir tutumla kısıtlanmasına karşı her türlü demokratik hakkımızı kullanarak yasal mücadelemizi başlatacağız.”