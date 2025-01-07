Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Aralık 2024 itibariyle dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 27 bin 567 TL olarak açıkladı.

KTAMS tarafından yapılan açıklamada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 237,10 TL aylık 7 bin 113 TL, yetişkin bir erkek için günlük 247,81 TL aylık 7 bin 434,30 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 261 TL aylık 7 bin 830 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 173 TL, aylık 5 bin 190 TL olarak hesaplandı.

KTAMS, İstatistik Kurumu'nun resmi rakamlarına göre Aralık 2024’te ülkede yüzde 1,10 oranında enflasyon meydana geldiğini, Eylül-Aralık 2024 döneminde toplam enflasyonun yüzde 11,12, yıllık bazda ise yüzde 53,29 olarak hesaplandığını kaydetti.

Açıklamada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için aylık 27 bin 567 TL gıda harcaması yapması gerektiği belirtildi.