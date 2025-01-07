Bostancı’da yaşanan ev sahibi-kiracı tartışmasında 2 kişi yaralandı, 1 kişi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, H.T. (E-44) dün saat 16.00 sıralarında evinde kiracı olarak kalan B.I. (E-40) ile evden çıkmadığı gerekçesiyle tartıştı.

Kavgada H.T. ahşap sopayla B.I.’nın başına ve vücudunun muhtelif yerlerine vurdu. H.T. olaya müdahale etmeye çalışan R.I.’ye (K-34) de sopayla vurdu.

Kafatasında çatlak oluşan B.I. ve R.I., Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. R.I. taburcu olurken, B.I. ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. H.T. de tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.