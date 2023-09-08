“Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 776 TL’ye çıktı... Asgari ücret 463,23 sterlin, açlık sınırı 486,05 sterlin”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4 kişilik bir aile için Ağustos 2023 tarihi itibarıyla açlık sınırının 16 bin 526 TL olarak hesaplandığını bildirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KKTC Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca Sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığı rapora göre, 4 kişilik bir aile için Ağustos 2023 tarihi itibarıyla açlık sınırının 16 bin 526 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

Bengihan, bu sabah saat 10.00'da Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, Sendikanın yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 140,79, aylık 4223,7 TL yetişkin bir erkek için günlük 147,41 aylık 4422,3TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 156,81 aylık 4704,3 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 105,86 TL, aylık 3175,8 TL olduğunu bildirdi.

Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (Açlık Sınırı) 16 bin 526 TL olduğunu kaydetti.

İstatistik Kurumu'nun resmi rakamlarına göre KKTC’de 2023 Ağustos ayında yüzde 8,14 enflasyon meydana gelirken, 8 aylık toplam enflasyonun yüzde 58,46 olduğu belirten Bengihan, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artmasıyla asgari ücretlilerin açlığa mahkûm edildiğini ve açlığın asgari ücretlinin kaderi olmaması gerektiğini vurguladı.