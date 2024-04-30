Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) ve İngiltere'de faaliyet gösteren Doğrudan Demokrasi Partisi (DDP) yayımladıkları ortak mesajla 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

Ortak açıklamada, “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın dünya işçi sınıfının kardeşliği ve doğrudan demokrasi mücadelesi” denildi.

Basın ve sosyal medyanın, insan hayatını derinden etkileyen mikroçipler olduğu ifade edilen açıklamada, mikroçiplerin de, yaşamın her alanında bolluğu mümkün kılan teknolojiler olduğuna işaret edildi.

Mikroçiplerin demokraside yeni bir aşamayı, doğrudan demokrasiyi işaret ettiğine vurgu yapılan açıklamada, özetle şunlar dile getirildi:

“Bu sayede bireyler aktif bir şekilde doğrudan demokrasiyi uygulayabilirler. Doğrudan demokrasi ancak komünistlerin savunacağı bir demokrasi biçimidir. Demokrasiyi ve insanlığı yok etmek için savaşa katılan ve destekleyenler ise burjuvalardır. İşte bu nedenledir ki komünizmin inşası kendini acil bir gereklilik olarak ortaya koymaktadır. Gelecekte, mikroçiplerin olanaklı kıldığı, komünistlerin önderliğindeki işçilerin ve halkların inşa edeceği otomatik üretim, bolluk, insanca yaşam ve doğrudan demokrasi var. Bizler bu yolda işçi kardeşlerimizle birlikte ilerleyeceğiz. Hep birlikte bilimsel sosyalizme ulaşacağız.”